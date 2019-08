Samsung kondigt Galaxy A50s en A30s aan

Samsung heeft de Galaxy A50s en A30s aangekondigd, opvolgers van de eerder dit jaar uitgebrachte A50 en A30. De A50s heeft onder meer een primaire camera met grotere sensor en een accu met iets hogere capaciteit.

Daarnaast beschikken de A30s en A50s over een ander patroon in de kunststof achterkant, zegt Samsung. De A30s heeft een downgrade gehad van het scherm; in plaats van 2340x1080 pixels zitten er 1560x720 pixels op het scherm. De vingerafdrukscanner is bij het nieuwe toestel een optisch exemplaar achter het scherm in plaats van een capacitieve scanner aan de achterkant.

Bij de A50s verandert er niet veel. De 25-megapixelcamera aan de achterkant van de A50 krijgt een upgrade naar een 48-megapixelexemplaar in de A50s. Dat is waarschijnlijk een Sony IMX582 of 586, de 1/2"-sensor die veel midrange-telefoons dit jaar aan boord hebben.

Een woordvoerder namens Samsung Benelux laat weten dat het bedrijf nog niets kan zeggen over de prijs en releasedatum van de toestellen in Nederland en België. De A50 en A30 kwamen dit voorjaar uit. De A50 is volgens Canalys afgelopen maanden de meestgeleverde smartphone in Europa.

Samsung Galaxy A50s Galaxy A50 Galaxy A30s Galaxy A30 Formaat 158,5mm

74,5mm

7,7mm

169g 158,5mm

74,7mm

7,7mm

166g 158,5mm

74,7mm

7,8mm

166g 158,5mm

74,7mm

7,7mm

165g Scherm 100,5cm2, 14,8x6,8cm, 6,4"-oled

2340x1080 pixels, 19,5:9 100,5cm2, 14,8x6,8cm, 6,4"-oled

2340x1080 pixels, 19,5:9 100,5cm2, 14,8x6,8cm, 6,4"-oled

1560x720 pixels, 19,5:9 100,5cm2, 14,8x6,8cm, 6,4"-oled

2340x1080 pixels, 19,5:9 Soc Exynos 9610 Exynos 9610 Exynos 7904 Exynos 7904 Geheugen en opslag 4/64GB, 6/128GB 4/128GB 3/32GB

4/64GB

4/128GB 4/64GB Camera's 1. 48MP, primair

2. 8MP, ultragroothoek

3. 5MP, dieptesensor 1. 25MP, primair

2. 8MP, ultragroothoek

3. 5MP, dieptesensor 1. 25MP, primair

2. 8MP, ultragroothoek

3. 5MP, dieptesensor 1. 16MP, primair

2. 5MP, dieptesensor Accu 4000mAh 3900mAh 4000mAh 4000mAh Prijs en release Onbekend Voorjaar 2019, 349 euro Onbekend Niet uitgekomen