'Smartphonelekker' Evan Blass toont beeldmateriaal Samsung Galaxy A90 5G

Smartphonelekker Evan Blass heeft marketingmateriaal online gezet van de onaangekondigde Samsung Galaxy A90 5G. Dit toestel was al eerder uitgelekt via een site van Samsung zelf, maar toen zonder beeldmateriaal. De telefoon wordt wellicht de betaalbaarste met 5g tot nu toe.

De marketingmaterialen die Blass op Twitter zet, bevatten weinig specifieke technische informatie. We zien een druppelvormige inkeping voor de frontcamera en een dubbele camera-opstelling aan de achterkant. Ook heeft de camera aan de achterkant een vorm van beeldstabilisatie, schijnbaar in de software. Verder wordt in de beelden gecommuniceerd dat de accu lang mee moet gaan en snel kan laden. Het ontwerp op de plaatjes is hetzelfde als op een uitgelekte foto van de verpakking.

Het eerdere lek, van de Hongaarse Samsung-website, sprak van een A91 en A90 5G. De A91 en A90 5G zijn compatibel met de 45W-snellader van Samsung, maar alleen de A91 kan daadwerkelijk met 45W worden opgeladen. Bij de A90 5G is dat maximaal 25W. Beide toestellen zouden een 6,7"-scherm krijgen met een vingerafdrukscanner achter het paneel, aldus @OnLeaks. Volgens XDA Developers zit de frontcamera van de A91 in een gat, net als bij de S10-toestellen. Volgens verdere geruchten draaien de A90-toestellen op een Snapdragon 855-soc.

Of er ook Europese modellen met Exynos-soc komen, is niet duidelijk. Wegens gebrek aan 5g-netwerken in Nederland en België is het onwaarschijnlijk dat het toestel hier op de markt komt.