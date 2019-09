Samsung kondigt Galaxy A90 met 5g aan

Samsung heeft de Galaxy A90 aangekondigd, een midrange-telefoon die werkt op 5g. Het toestel heeft een oled-scherm met een kleine notch, en komt eerst uit in Zuid-Korea. De prijs is nog niet bekend.

Het is niet de eerste telefoon van Samsung met een 5g-verbinding, maar wel het eerste toestel in de midrange-serie van Galaxy A-telefoons met die mogelijkheid. Hij krijgt vermoedelijk een lagere adviesprijs dan de Galaxy S10 5G en Note 10+ 5G, die beide 1200 euro of meer kosten. Wel is de 5g-verbinding beperkt. Hij werkt alleen op non-standalone-netwerken. Die zogenoemde nsa-netwerken gebruiken 5g als carrier, maar hebben daarnaast 4g in gebruik en maken gebruik van evolved packet core, epc. De hoge frequenties, mmWave-frequenties, die de hoogste snelheden op 5g mogelijk maken, ondersteunt de A90 niet.

De telefoon draait op een Snapdragon 855-soc, met daarin een 5g-modem, de Qualcomm X50. De camera-set-up aan de achterkant van de telefoon bestaat uit drie camera's, waarvan er één een sensor van 48 megapixel heeft met een lens met een diafragma van f/2.0. De tweede heeft een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden en een 8-megapixelsensor. De derde functioneert alleen als dieptesensor voor het blurren van de achtergrond. De camera aan de voorkant, die in een druppelvormige inkeping zit, heeft een 32-megapixelsensor.

Daarnaast heeft de telefoon een oledscherm van 15,5x7cm, met een oppervlak van 108 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,7" met een resolutie van 2400x1080. Het scherm heeft een verhouding van 20:9. Het apparaat krijgt 128GB aan interne opslag, en de mogelijkheid dat uit te breiden met een micro-sd-kaart. Gebruikers kunnen inloggen met een vingerafdrukscanner achter het scherm of met gezichtsherkenning. Het werkgeheugen heeft een grootte van 8GB, de accu heeft een capaciteit van 4500mAh. Laden gaat met 25W. Het is bovendien mogelijk de telefoon aan te sluiten op een tv of computerscherm met Samsungs eigen DeX-software.

Samsung heeft nog niet gezegd hoeveel het toestel moet gaan kosten. Aanvankelijk komt de A90 alleen uit in thuisland Zuid-Korea, daarna volgen andere landen, zegt het bedrijf. Welke dat zijn en of Nederland en België daarbij zitten is nog niet bekend. Omdat in de Benelux nog geen 5g-netwerken actief zijn, ligt het niet voor de hand dat de telefoon hier snel zal uitkomen.