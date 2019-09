Midrangesmartphones met 5g komen vermoedelijk volgend jaar

Er komen volgend jaar waarschijnlijk midrangesmartphones met 5g aan. Qualcomm heeft aangekondigd dat een komende soc in de Snapdragon 700-serie 5g zal hebben. Dat is een serie socs voor midrangetelefoons. Over een jaar volgt een soc in de Snapdragon 600-serie.

Er komen van twaalf fabrikanten telefoons aan met de 5g-soc in de Snapdragon 700-serie, zegt Qualcomm. Daaronder zijn HMD-Nokia, Xiaomi's Redmi, Oppo, Vivo, LG en Motorola. De soc ligt al sinds dit voorjaar bij fabrikanten en de eerste releases volgen eind dit jaar of begin volgend jaar. Telefoons met Snapdragon 700-serie-socs kosten momenteel tussen 285 en 485 euro, blijkt uit Pricewatch-data.

De soc ondersteunt lagere frequenties, maar ook hogere mmWave-frequenties. Sommige huidige 5g-telefoons hebben daar al ondersteuning voor, maar bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A90 5G en Galaxy Fold ondersteunen alleen de lagere frequenties. Ook ondersteunt de komende soc volgens Qualcomm 5g in 'alle belangrijke regio's'.

Het gaat in elk geval om een 7nm-soc, maar andere details maakt Qualcomm pas later dit jaar bekend. Ook wil Qualcomm dan de opvolger van de Snapdragon 855 bekendmaken. De nieuwe Snapdragon 600-soc met 5g volgt in de tweede helft van volgend jaar en moet vermoedelijk nog goedkopere smartphones met 5g mogelijk maken. Telefoons met 5g variëren nu in prijs van ongeveer 600 tot meer dan 1300 euro.

In de Benelux komt 5g vermoedelijk pas over een jaar. Providers wachten op de eerstvolgende frequentieveiling die de 700MHz-band voor 5g beschikbaar zal maken. De 3,5GHz- en 26GHz-band volgen vermoedelijk pas later.