Rechter: Qualcomm mag voorlopig patentlicenties blijven bundelen met chipverkoop

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Qualcomm voorlopig door mag gaan met zijn praktijken waarbij het licenties voor patenten bundelt met het verkopen van modemchips. In mei werd deze praktijk verboden, maar zolang het hoger beroep dient mag Qualcomm doorgaan.

Het Hof van Beroep dat zetelt in San Francisco heeft bepaald dat Qualcomm voorlopig geen gehoor hoeft te geven aan een eerdere uitspraak waarbij een verbod werd uitgesproken over het koppelen van patentenlicenties aan modemchipverkoop. Alhoewel het verbod niet van tafel is, hoeft Qualcomm er nog geen gehoor aan te geven zolang er een hoger beroep loopt.

In mei sprak een Amerikaanse rechter een verbod uit tegen de koppelverkoop, en stelde daarbij dat Qualcomm zijn macht misbruikt en onredelijk hoge royalties vraagt voor gebruik van zijn patenten. De zaak was aangespannen door de Amerikaanse waakhond FTC. Qualcomm gaf toen in een reactie al aan het zeer oneens te zijn met het vonnis en kondigde aan in hoger beroep te gaan.

In een reactie laat de chipfabrikant weten blij te zijn met de uitspraak van het Hof van Beroep. Volgens Qualcomm zorgt de uitspraak ervoor dat het kan blijven investeren in 5g-technologie. Mocht het hoger beroep overigens worden verloren, dan zal Qualcomm alsnog zijn patentendeals met zijn klanten moeten heronderhandelen. De zaak wordt in januari volgend jaar voortgezet.