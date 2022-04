Huawei gaat Apple en Samsung vergoedingen vragen voor gebruik van 5G-chips

Huawei gaat smartphonemakers als Apple en Samsung geld vragen voor het gebruik van 5G-patenten die het bedrijf bezit. Op die manier wil het bedrijf via royalty's alsnog geld verdienen aan smartphone- en 5G-technologie, ondanks het Amerikaanse handelsverbod.

Huawei is eigenaar van het grootste portfolio aan 5G-patenten ter wereld. Het wil met Samsung en Apple in gesprek om afspraken te maken over tarieven en mogelijke cross-licensing voor het gebruik van die patenten. Dat zegt het hoofd juridische zaken van Huawei, Song Liuping tegen Bloomberg.

Op die manier hoopt Huawei geld te kunnen verdienen, ondanks het handelsverbod van de Verenigde Staten, dat ervoor zorgt dat netwerkapparatuur van Huawei in de VS niet gebruikt mag worden. Tussen 2019 en 2021 zou het bedrijf omgerekend tussen de 1 en 1,1 miljard euro kunnen binnenhalen met patenten en licenties, waarvan een deel van 5G komt. Het belooft lagere tarieven dan rivalen als Qualcomm, Ericsson en Nokia.

Volgens Bloomberg wil het bedrijf daarom om tafel met Apple en Samsung om tarieven te bespreken voor verschillende 5G-producten die gebruik maken van Huawei's patenten. Vast staat wel al dat Huawei omgerekend 2,10 euro gaat vragen per smartphone. Dat is een stuk lager dan wat bijvoorbeeld Qualcomm vraagt aan royalty's per smartphone: dat bedrijf vraagt omgerekend zo'n 6,30 euro.

Huawei is al langere tijd op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen na het wegvallen van een groot deel van de inkomsten uit smartphones vanwege het handelsverbod van de VS. Zo zou het werken aan een eigen elektrische auto en het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor de varkensindustrie. Ook werkt het in China aan het moderniseren van de mijnbouw. In 2019 publiceerde Tweakers een achtergrondverhaal over de relatie tussen Huawei en Nederland op het gebied van 5G.