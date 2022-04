Ericsson klaagt Apple aan voor patentinbreuken rond netwerktechnologie

Het Zweedse netwerkbedrijf Ericsson heeft Apple aangeklaagd voor inbreuk op patenten met 5G en andere patenten rond netwerktechnologie. Apple en Ericsson hadden een licentiedeal, maar die is verlopen zonder dat er een nieuwe deal kwam.

Ericsson heeft twee aanklachten ingediend in de Amerikaanse staat Texas, meldt IAM. De aanklachten gaan in totaal over twaalf patenten, meldt FOSS Patents. FOSS vermeldt dat Ericsson vermoedelijk ook in de Duitse stad München een aanklacht heeft ingediend. De rechtbanken in Texas en München staan erom bekend dat ze aanklagers in patentzaken relatief vaak gelijk geven.

Ericsson pleit vermoedelijk voor een importverbod vanwege de vermeende patentinbreuken. Het gaat om Ericsson-patenten op gebied van netwerktechnologie, onder meer 5G. De twee bedrijven sloten een patentdeal in 2015, maar die liep af zonder dat er een vernieuwing kwam. Aanklachten vormen dan vaak een drukmiddel in onderhandelingen.

Het Zweedse bedrijf ging vorig jaar al in Nederland naar de rechter. Ericsson wilde afdwingen dat Apple niet in andere landen rechtszaken kon gaan starten tegen het bedrijf. De rechtbank in Den Haag wees dat af.