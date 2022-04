Kingdom Hearts-games komen op 10 februari naar Switch via cloudstreaming

De Kingdom Hearts-games van Square Enix komen naar de Nintendo Switch middels cloudstreaming. Het gaat zowel om oudere games die oorspronkelijk voor de PlayStation 2 verschenen als de recente game Kingdom Hearts 3. Een complete bundel kost 90 dollar.

De uitgever raadt geïnteresseerden aan om voor aanschaf een demo te proberen, om te kijken of cloudstreaming goed werkt met de beschikbare internetverbinding. Van alle versies zijn demo's beschikbaar gemaakt.

Vanaf 10 februari zijn er drie titels beschikbaar. Dat gaat om cloudversies van Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts III + Re Mind-dlc. Deze staan op de Nintendo-website voor 50 dollar per stuk. Er komt ook een bundel met alle titels, die kost 90 dollar en heeft de titel Kingdom Hearts Integrum Masterpiece.

De games zijn speelbaar op de Switch via cloudstreamingtechniek van Ubitus, blijkt uit een trailer van Square Enix. Eerder verschenen al cloudversies van Marvel's Guardians of the Galaxy en The Forgotten City voor de Nintendo Switch, die dezelfde techniek gebruiken.