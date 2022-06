Kingdom Hearts-games komen naar pc via Epic Games Store

Epic kondigt aan dat het alle Kingdom Hearts-games naar de pc brengt via zijn Epic Games Store. Vanaf 30 maart start het bedrijf met het exclusief aanbieden van de serie, waarvan in 2002 de eerste game verscheen voor de PlayStation 2.

Vanaf 30 maart zijn Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX voor 50 euro en Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind en Kingdom Hearts Melody of Memory in de Epic Game Store beschikbaar voor 60 euro. Het is de eerste keer dat de Kingdom Hearts-games voor de pc verschijnen.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX bestaat uit zes titels, waarvan de Final Mix-edities eerder als hd-ports verschenen: Final Mix, Re: Chain of Memories, 358/2 Days, II Final Mix, Birth By Sleep Final Mix en RE:coded. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue bestaat op zijn beurt uit drie titel: Dream Drop Distance HD, χ Back Cover (a movie) en 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary passage (a one-off episode).

De serie rpg's is afkomstig van Square Enix in samenwerking met Disney en beslaat veertien spellen. In de games beweegt de jongen Sora zich samen met Donald Duck en Goofy door Disney-werelden. Het is is een cross-over van Final Fantasy en het Disney-universum.