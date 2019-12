Square Enix deelt details over Kingdom Hearts 3-dlc

Square Enix heeft details gegeven over de aankomende Kingdom Hearts 3 Re:Mind-dlc. De uitbreiding bevat onder andere een fotomodus en 'black code', waarmee spelers de game moeilijker kunnen maken. Square Enix komt deze maand mogelijk met een nieuwe trailer.

Square Enix deelde de informatie tijdens een Kingdom Hearts 3-concert in Osaka, schrijft Eurogamer. De informatie werd gedeeld door een aanwezige Twitter-gebruiker, mel_lifluous3. Zij meldt dat de dlc onder andere een foto- en slideshowmodus zal krijgen. Naar eigen zeggen ging het gros van de presentatie over deze twee toevoegingen. Met de fotomodus kunnen spelers foto's van de in-game omgevingen en personages maken. De slideshow-modus laat spelers diavoorstellingen maken van deze foto's. Gebruikers kunnen hieraan achtergrondmuziek en effecten toevoegen. De getoonde foto's waren 'hilarisch', en toonden een breed scala aan mogelijkheden.

Ook krijgt de game een fastpass-modus en wordt 'black code' toegevoegd. Door de fastpass-modus kunnen spelers de 'moeilijkheidsgraad van de game aanpassen'. Zo kunnen spelers met fastpass vijanden in één klap verslaan. Het lijkt dan ook te gaan om een optie waarmee de game makkelijker wordt. Black code laat spelers de moeilijkheidsgraad op zijn beurt zeer precies afstellen. Zo kunnen gebruikers zelf kiezen hoeveel hitpoints ze hebben.

Tetsuya Nomura, director van de game, meldt tijdens het concert dat hij nog geen releasedatum kan delen. Dit is omdat mensen anders 'misschien boos zullen worden'. De dlc werd tijdens E3 2019 aangekondigd en staat vooralsnog voor 'deze winter' in de planning. Dat wil zeggen dat de uitbreiding uiterlijk 20 maart 2020 uit moet komen. GamesRadar ontdekte onlangs vacatures voor een onbekend Kingdom Hearts hd-project. Het gaat hier om posities voor zes maanden, met een mogelijkheid om na die periode fulltime aan de slag te gaan. Wellicht gaat het om de Re:Mind-dlc, maar het is ook mogelijk dat Square Enix werkt aan een nieuwe mainline Kingdom Hearts-game. Het zal in ieder geval niet gaan om een nieuwe hd-remake, aangezien alle voorgaande Kingdom Hearts-spellen al beschikbaar zijn op de PlayStation 4.

Eerder werd al meer informatie bekendgemaakt over Re:Mind. Zo krijgt de dlc nieuwe eindbazen, cutscenes, keyblades en nieuwe drive forms. Ook bevat de dlc een nieuw gameplay-scenario. Mogelijk gaat de dlc deels over de mysterieuze Master of Masters, die aan het einde van Kingdom Hearts 3 kort aan bod kwam.

De meest recente trailer van Re:Mind