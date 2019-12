Star Citizen heeft meer dan 250 miljoen dollar opgehaald

Ruimtegame Star Citizen heeft meer dan een kwart miljard dollar opgehaald via crowdfunding. Het is sinds 2012 mogelijk om geld te geven voor de ontwikkeling van het spel. In november haalde ontwikkelaar Cloud Imperium Games 9,6 miljoen dollar binnen.

Op het moment van schrijven staat de teller op ruim 251 miljoen dollar. Dat geld is aangebracht door in totaal 2.449.420 mensen. In de afgelopen maand werd 9,6 miljoen dollar opgehaald. Niet eerder werd er in een maand tijd zoveel geld toegezegd aan het megaproject.

In november vond de jaarlijkse CitizenCon plaats, een evenement waar Cloud Imperium Games nieuws bekendmaakt over het spel. Dit jaar presenteerde de ontwikkelaar onder andere de nieuwe planeet microTech, een Theaters of War-modus waarin twee teams van ieder twintig spelers het tegen elkaar kunnen opnemen en een website met informatie over alle elementen in de game: Galactapedia.

In 2012 begon de crowdfundingcampagne voor de ontwikkeling van ruimte-mmo Star Citizen. Spelers kunnen nog altijd geld toezeggen. Dat kan door de alfaversie van de game te kopen en door geld uit te geven aan virtuele ruimteschepen in de game. Prijzen daarvan beginnen bij enkele tientallen dollars en kunnen oplopen tot duizenden dollars.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de game in 2014 zou uitkomen, maar inmiddels is er geen concrete verschijningsdatum meer. Cloud Imperium Games claimde tijdens CitizenCon wel dat door nieuwe techniek voor het procedureel genereren van planeten de ontwikkeling van het spel nu sneller gaat.

Naast het multiplayergedeelte moet er ook een singleplayergame verschijnen die zich in hetzelfde universum afspeelt. Die game met de titel Squadron 42 is in de afgelopen jaren meerdere keren uitgesteld. Volgens de huidige planning moet de singleplayercampagne in 2020 verschijnen.

Trailer van de huidige versie van Star Citizen: Alpha 3.7

Promotiefilmpje van ruimteschepen die te koop zijn in Star Citizen