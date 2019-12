Afbeelding toont Tokina 85mm f/1.8-objectief voor Sony-camera's

Tokina komt met een 85mm f/1.8-objectief voor systeemcamera's van Sony. Dat blijkt uit een afbeelding van het objectief die online is verschenen op SonyAlphaRumors. Volgens de geruchtensite komt het objectief in februari uit voor ongeveer 550 euro.

De Tokina ATX-M 85mm f/1.8 heeft autofocus en is geschikt voor Sony-camera's met fullframesensor en FE-vatting. Ook kan het objectief gebruikt worden op aps-c-camera's met E-vatting. Technische details over de lensconstructie zijn nog niet bekend.

Volgens SonyAlphaRumors is het Tokina-objectief vanaf 7 februari te koop en gaat het zo'n 550 euro kosten. De site heeft een vergelijking gemaakt met de bestaande 85mm f/1.8-objectieven van Sony en Zeiss. Het Tokina-exemplaar lijkt ongeveer net zo groot te zijn als de Zeiss Batis 85mm.

Sony heeft al een eigen 85mm f/1.8 in het assortiment die zo'n 500 euro kost. In welke opzichten het exemplaar van Tokina zich kan onderscheiden ten opzichte van dat objectief, is nog niet duidelijk. Zeiss heeft een Batis 85mm f/1.8; dat objectief kost ruim 950 euro.