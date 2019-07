Nikon komt met 85mm f/1.8-lens voor spiegelloze fullframecamera's voor 899 euro

Camerafabrikant Nikon brengt in september een nieuw objectief uit voor zijn spieggelloze fullframecamera's met Z-vatting. Het gaat om een prime met een brandpuntsafstand van 85mm en een diafragma van f/1.8. De prijs zal op 899 euro uitkomen.

De Nikkor Z 85mm f/1.8 S heeft een ontwerp dat bestaat uit twaalf elementen in acht groepen, evenals twee Extra-low Dispersion-elementen. Verder heeft het objectief negen diafragmabladen en een Nano Crystal Coating die volgens Nikon reflecties moet tegengaan.

Het objectief heeft een minimale scherpstelafstand van 0,8m en is afgedicht om bescherming te bieden tegen stof en waterdruppels. Er passen filters van 67mm op het 470g wegende objectief, dat een diameter van 75mm en een lengte van 99mm heeft.

Nikon geeft de 85mm f/1.8 een consumentenadviesprijs mee van 899 euro en het objectief is vanaf 5 september beschikbaar. Het is het zesde objectief dat specifiek geschikt is voor de Z-vatting van de Nikon Z6- en Z7-camera's. Er zijn veel meer Nikkor-objectieven op deze spiegelloze fullframecamera's te gebruiken, maar dan is wel een adapter nodig.