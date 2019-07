Samsungs winst daalt met ruim 50 procent door dalende prijzen van geheugenchips

Samsung heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer dan de helft minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de dalende prijzen van geheugenchips, zegt de fabrikant. Ook de smartphonedivisie heeft het lastig.

De operationele winst van het tweede kwartaal kwam voor Samsung uit op 6,6 biljoen Koreaanse won, meldt Samsung. Dat is omgerekend zo'n vijf miljard euro. Dat is een daling van 55,61 procent ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. De omzet kwam neer op omgerekend zo'n 42,6 miljard euro. Het resultaat was iets beter dan Samsung aanvankelijk had voorspeld aan het begin van de maand.

Samsung wijt de dalende cijfers voornamelijk aan de geheugenchipmarkt. De dalende prijzen zijn een probleem voor het bedrijf, ondanks het feit dat er wel iets meer vraag naar de producten is. Die daling komt vooral voor doordat datacenters minder dure chips kopen. Die situatie zou pas in de loop van 2020 verbeteren, voorspelt Samsung.

Bij het segment waar de smartphones van Samsung onder vallen daalde de operationele winst met zo'n 42 procent tot tot omgerekend 1,18 miljard euro. Dat werd met name veroorzaakt omdat de Galaxy S10 niet zo goed verkocht als gedacht en er in het algemeen minder premiumproducten worden gekocht. Samsung zegt dat de release van de vouwbare Galaxy Fold-telefoon later dit jaar en de aankomende Galaxy Note 10 een beter resultaat mogelijk zullen maken. Daarnaast komt het bedrijf in de tweede helft van het jaar ook met een aantal nieuwe A-serie-telefoons die de winst moeten stuwen.

Het bedrijf heeft niet alleen last van tegenvallende verkopen, maar ook van internationale problematiek. Een handelsconflict tussen Japan en thuisland Zuid-Korea is een obstakel, omdat Japan exportrestricties heeft opgelegd voor materialen die in smartphones en chips worden gebruikt. Het bedrijf zegt zich erop voor te bereiden dat dat probleem nog lang duurt.