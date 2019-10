Samsungs omzet uit smartphones nam toe dankzij Galaxy Note 10- en A-leveringen

De omzet van Samsungs smartphonedivisie is met 17,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar omdat het bedrijf relatief veel Galaxy Note 10- en A-smartphones leverde. De totale omzet van Samsung daalde wel dankzij gedaalde omzet uit geheugenleveringen.

Volgens Samsung verkocht de Galaxy Note 10 afgelopen kwartaal beter dan zijn voorganger vorig jaar en het bedrijf spreekt van groei 'met dubbele cijfers' wat aantallen betreft, zonder specifieke leveringscijfers te noemen. Ook de Galaxy A-serie was succesvol in het derde kwartaal, waarbij Samsung benoemt dat zijn kosten zijn gedaald door de vereenvoudiging van het aanbod van zijn instap- en midrangesmartphones.

Voor komend kwartaal verwacht Samsung een daling van de vraag naar zijn smartphones ten opzichte van vorig jaar en lagere winstgevendheid van zijn mobiele divisie. Dit laatste zou dan onder andere komen omdat de verkoop van de Galaxy Note 10 af gaat nemen. Ook nemen de marketingkosten toe in het vierde kwartaal.

Samsungs omzet uit tv's nam toe vanwege goede leveringen van Qled-tv's en modellen met grote schermformaten. Ook hier verwacht Samsung tegenwind in dit kwartaal en het bedrijf gaat proberen meer grote tv's aan de man te brengen.

De omzet van de chipdivisie daalde met 29 procent en dat had volgens Samsung niet zozeer met de vraag naar nand, dram en socs te maken. Met name de geheugenmarkt heeft te maken met overcapaciteit en lage prijzen. Voor het vierde kwartaal verwacht het Koreaanse concern een lichte verbetering. Wat socs betreft ziet Samsung een stijgende vraag naar 7nm-chips en camerasensoren. Het bedrijf heeft de tape-out van zijn 5nm-procedé afgerond en maakt zich op om de infrastructuur voor een 4nm-opvolger in gang te zetten.

Samsung kwartaalwinst daalde in totaal sterk met 56 procent tot omgerekend 5,93 miljard euro terwijl de kwartaalomzet met 5,3 procent afnam tot omgerekend 47,66 miljard euro.