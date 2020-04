Samsung waarschuwt voor omzetdaling door inzakkende smartphone- en tv-verkopen

Samsung waarschuwt dat een daling van de omzet uit smartphones en televisies voor het tweede kwartaal van dit jaar onvermijdelijk is. De fabrikant wil in de tweede helft van dit jaar meer verschillende high-end smartphones uitbrengen, waaronder vouwbare modellen.

Samsung leverde in het eerste kwartaal van dit jaar al minder smartphones en het bedrijf schrijft dit toe aan de effecten van de coronapandemie, die aan het eind van het kwartaal zichtbaar werden. Het bedrijfsonderdeel voor smartphones bleef desondanks winstgevend door onder andere de mix van high-end modellen, zoals de S20 en de Z Flip, aldus het bedrijf. Voor het huidige kwartaal maken de krimpende markt en het sluiten van winkels een omzetdaling echter onvermijdelijk. Om in de tweede helft van het jaar verbetering te realiseren, wil Samsung meer vouwbare en Note-smartphones uitbrengen, en 5g-modellen naar de massa brengen.

Ook voor de televisiemarkt ziet Samsung een scherpe daling van de vraag ontstaan door de coronacrisis. De omzet van deze divisie daalde al door een afnemende vraag, maar wel verkocht Samsung meer high-end tv's, zoals 8k-modellen. In een toelichting op de kwartaalcijfers bevestigde Samsung nog eens dat het zijn lcd-productie gaat terugschalen, maar het bedrijf uitte zich wat voorzichtiger dan in zijn eerdere aankondiging om eind dit jaar volledig te stoppen met die productie. Zo zegt Samsung nu de lcd-productie weliswaar geleidelijk af te bouwen, maar pas met 'qd-tv's' te komen als de productie en functionaliteit op orde zijn. Bovendien wil Samsung voorkomen dat zijn afnemers te veel worden getroffen door het stoppen met lcd. Met qd verwijst Samsung naar tv's op basis van quantumdot-oledpanelen.

Wat de divisie voor chipproductie betreft, wist Samsung een omzetstijging te realiseren door onder andere een grote vraag van Chinese klanten naar high performance computing-chips. In het huidige kwartaal wil Samsung de massaproductie van 5nm-chips beginnen, waarbij het bedrijf euv-chipmachines inzet.

De kwartaalomzet van Samsung bedroeg vorig kwartaal omgerekend bijna 42 miljard euro en dat is nog wel 5,6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral door de toegenomen vraag naar onderdelen voor servers en mobieltjes. De operationele winst bedroeg omgerekend bijna 4,9 miljard euro en dat was wat lager dan vorig jaar.