Samsung: chip- en smartphonedivisies doen het niet zo goed als gehoopt

De chip- en smartphonedivisies doen het volgens Samsung niet zo goed als gehoopt. Daardoor zullen de omzet en winst over de afgelopen maanden tegenvallen. Het bedrijf denkt dat het later weer beter zal gaan.

Dat de omzet en winst gaan tegenvallen, komt vooral door een gedaalde vraag naar geheugen, meldt CNBC op basis van informatie van Samsung. Het bedrijf noemt zelf in zijn openbare verklaring wel schattingen van omzet en winst, maar geeft geen redenen voor de terugloop. Samsung verwacht dat de omzet uitkomt rond 59 biljoen Koreaanse won, omgerekend momenteel ongeveer 45,8 miljard euro. Dat is 11 procent lager dan een jaar geleden. Het gaat in tegenstelling tot Apple niet om een omzetwaarschuwing, die het bedrijf vorige week heeft gedaan. Samsung heeft namelijk eerder geen verwachtingen in het openbaar uitgesproken.

De dalende vraag naar dram en opslag komt als een verrassing voor het bedrijf, want Samsung verwachtte een lichte groei in beide markten. Het ligt voor de hand dat het samengaat met dezelfde ontwikkelingen als waar Apple mee te maken heeft. Door de dalende vraag naar iPhones krijgt ook Samsung minder inkomsten binnen; het Zuid-Koreaanse bedrijf levert onder meer de schermen voor de iPhone XS en XS Max. Ook is Samsung leverancier van het geheugen van een deel van de nieuwe iPhones, naast Micron.

Samsung verwachtte een groei in de verkoop van eigen smartphones, onder meer door nieuwe modellen als de Galaxy A9 met vier camera's aan de achterkant. Samsung haalde het vorige kwartaal 36,5 procent van zijn omzet uit smartphones, ongeveer 37,8 procent kwam uit de markt voor componenten.