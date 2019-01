'Apple verlaagt prijzen iPhones in China'

Apple zou de prijzen van iPhones in China deze week hebben verlaagd. Dat meldt de Chinese site van National Business Daily. De iPhone XR is ongeveer 8 procent goedkoper geworden, aldus de site. Apple verlaagt prijzen zelden.

NBD meldt dat het bericht heeft gekregen over de prijsverlagingen van vrijwel alle iPhones, zoals de XS, 8 en 8 Plus. De grootste prijsverlaging zou de XR krijgen, die van 5700 yuan naar 5250 yuan gaat. Dat is een prijsverlaging van ongeveer 8 procent. Als Apple zo'n prijsverlaging in de Benelux zou toepassen, zou de XR van 859 euro naar ongeveer 790 euro gaan.

Retailers zouden van Apple de opdracht hebben gekregen om de prijzen te verlagen, maar de site van Apple zelf vermeldt niets. Apple verkoopt de XR op de eigen site in China voor 6499 yuan en dat was ook al zo. De exacte prijsverlagingen van de andere modellen zijn onbekend. Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. De prijzen van iPhones gaan zelden omlaag, al gaf de fabrikant providers in Japan al eerder korting op de inkoop om de prijs van de telefoom omlaag te brengen.

Apple waarschuwde aandeelhouders vorige week dat de verkoop van iPhones de laatste maanden tegenvalt. Een grote factor daarin is de tegenvallende verkoop in China, waar de economie volgens Apple niet zo snel meer groeit als voorheen. Bovendien willen veel mensen langer doen met hun huidige model, iets dat ceo Tim Cook prima vindt.