Tim Cook: ik vind het prima dat mensen minder iPhones kopen

Apple-directeur vindt het prima dat veel klanten hun huidige iPhone langer behouden en minder snel een nieuwe kopen. "Het belangrijkste is dat zij tevreden zijn", zo zegt hij in een interview. "Want dan kopen ze volgende keer weer een nieuwe iPhone."

Cook zegt in het interview met CNBC dat het doel is om de services en het ecosysteem rondom iPhones te laten bloeien. "Veel mensen begrijpen het verhaal van Apple verkeerd", aldus de ceo. "Veel mensen vinden bijvoorbeeld hoeveel iPhones we in een periode van negentig dagen verkopen het belangrijkste meetpunt. Dat staat op mijn prioriteitenlijst heel laag."

In plaats daarvan gaat het om de tevredenheid van klanten, cijfers waarmee Apple volop schermt tijdens keynotes. "Als zij besluiten om later een nieuwe telefoon te kopen, of als ze vinden dat ze dankzij de actie om goedkoper dan normaal de accu te vervangen er weer even tegenaan kunnen, dan vind ik dat prima." Cook verwijst naar Apples reactie op het stiekem trager maken van iPhones om accu-uitval te beperken. Apple heeft heel 2018 iPhone-gebruikers accu's laten vervangen voor 29 euro in plaats van de gebruikelijke 89 euro. Apple noemde de actie vorige week als een van de redenen waarom de verkoop van iPhones tegenvalt.

Het Apple-ecosysteem bevat inmiddels 1,4 miljard actieve apparaten, zo zei Cook. Volgens hem zijn er 500 miljoen apparaten met digitale assistent Siri actief, waarbij gebruikers tien miljard keer per maand Siri raadplegen. Daaruit is af te leiden dat gebruikers gemiddeld Siri twintig keer per maand gebruiken.

Cook ging in het interview ook in op diverse andere ontwikkelingen rond Apple. Zo beweert hij dat het bedrijf afgelopen maanden niet meer in gesprek is geweest om tot een schikking te komen met Qualcomm, met wie Apple in een patentstrijd is verwikkeld. Cook claimt bovendien dat de verkopen van zowel de Apple Watch als AirPods vier tot zes keer hoger liggen dan de iPod in dezelfde periode na de eerste release. Dat is deels te verklaren doordat de populariteit van de iPod de eerste jaren werd beperkt, omdat de mp3-speler voor synchronisatie een Mac vereiste. De bulk van de verkopen kwam pas nadat er een iTunes-client voor Windows verscheen, eind 2003.