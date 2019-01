Renders tonen Nokia-smartphone met gat in scherm

Er zijn renders verschenen van een Nokia-smartphone van de Finse fabrikant HMD Global met een gat in het scherm. Daarmee lijkt het erop dat veel fabrikanten van Android-telefoons de techniek komend jaar gaan gebruiken.

De renders, die OnLeaks heeft gepubliceerd op 91Mobiles, zijn gebaseerd op cad-tekeningen van de smartphone. OnLeaks heeft in het verleden vaak bewezen over juiste informatie van onaangekondigde smartphones te beschikken.

De smartphone zou mogelijk Nokia 8.1 Plus gaan heten, maar die informatie is onzeker. De telefoon is 156,9x76,2x7,9mm groot en heeft een scherm met een diagonaal van 6,22". Daarmee zou het scherm maar iets groter zijn dan die van de Nokia 8.1, die deze maand uitkomt.

De renders tonen een toestel met glazen achterkant en dubbele camera. Het gat in het scherm zit aan de linkerbovenkant. Aan de onderkant is een usb-c-poort te zien, aan de bovenkant een 3,5mm-jack. Het is nog onbekend of en wanneer HMD zijn eerste smartphone met gat in het scherm zou willen presenteren.

HMD zou lang niet de eerste zijn die een smartphone met gat in het scherm in het assortiment opneemt. Onder meer Samsung, Huawei en Huaweis dochtermerk Honor hebben al modellen met een gat in het scherm aangekondigd.