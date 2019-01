Pocophone F1 krijgt updates voor opnemen van video's met 960fps en in 4k60

De Xiaomi Pocophone F1 krijgt via een update in februari ondersteuning voor het opnemen van 4k-video's met 60fps. Eerst komt een update met ondersteuning voor 960fps-slowmotion en een fix voor touchscreenproblemen.

De slow-motionoptie met 960fps verschijnt als eerste met een update binnen twee weken, zegt de topman van Xiaomi's Poco-divisie in India. Daarbij gaat het om het opnemen van een korte video van onder 0,2 seconden, dat in de video meer dan zes seconden duurt. Die functie zit al langer op onder meer toestellen van Samsung en Sony en is mogelijk door camerasensors met ingebouwd dram. Die gebruikt de sensor als buffer voor het opslaan van de frames.

De optie om in 4k te filmen met 60fps volgt in februari. Het is onbekend of gebruikers van de Pocophone F1 Netflix kunnen gaan kijken in hd. Dat is nu niet mogelijk door het ontbreken van Widevine L1-drm in de software. Het is onbekend of dat ook in een update zal zitten. Toen OnePlus dat wilde toevoegen, moesten gebruikers de telefoon fysiek opsturen. De eerstvolgende update moet ook de problemen die gebruikers hebben gemeld met de besturing van het touchscreen oplossen. Xiaomi bracht de Pocophone F1 vorige zomer uit. Pocophone geldt als submerk van Xiaomi en concurreert onder meer met OnePlus.