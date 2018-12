Eigenschappen vermoedelijke opvolger Xiaomi Pocophone F1 komen online

Er zijn specificaties online gezet van een smartphone van Xiaomi met de naam Poco F2. Gezien de naamgeving lijkt het te gaan om de opvolger van de Pocophone F1, een onder Tweakers populair toestel. De Pocophone F2 lijkt te gaan draaien op een Snapdragon 845-soc en Android 9.

De specificaties van de nog onaangekondigde smartphone verschenen in een listing op Geekbench, zo ontdekte Gizmochina. Omdat er verder geen onafhankelijke bevestiging is van het bestaan van de smartphone, is nog onduidelijk hoe betrouwbaar de gegevens zijn. Uit de Geekbench-gegevens blijkt dat de Poco F2, die vermoedelijk als de Pocophone F2 op de markt komt, net als zijn voorganger beschikt over de Snapdragon 845-soc.

Verder wordt er melding gemaakt van Android 9, waar Xiaomi waarschijnlijk zijn Miui-schil overheen heeft gelegd. De update naar de Miui-versie van Android 9 kwam onlangs al uit voor de Pocophone F1, waardoor er dus softwarematig gezien weinig verschillen zullen zijn. Omdat er verder geen gegevens zijn over de specificaties, is ook nog onduidelijk waar de F2 zich ten opzichte van zijn voorganger onderscheidt.

De Pocophone F1 werd onder Tweakers dit jaar erg populair, vanwege de relatief lage prijs voor een smartphone met high-endspecificaties en een goede accuduur. Het is niet bekend wanneer Xiaomi de Pocophone F2 uit zou willen brengen en wat de prijs gaat worden.