Drukken van Amerikaanse kranten platgelegd door aanval met malware

Een aantal grote Amerikaanse kranten zijn zaterdag niet zoals gepland bij abonnees op de mat gevallen, vanwege een grote computerstoring, die veroorzaakt blijkt door malware. Het gaat onder meer om de Los Angeles Times en de Chicago Tribune.

De kranten worden allemaal gedrukt bij dezelfde uitgever, namelijk Tribune Publishing. Aanvankelijk leek het te gaan om een computerstoring op de servers van de uitgever, maar op zaterdag bleek dat het in feite een aanval met malware was, zo meldt de Los Angeles Times, een van de getroffen kranten. Door het platleggen van de servers konden kranten niet worden gedrukt en konden deze vervolgens niet worden bezorgd bij abonnees.

In een bericht geeft Los Angeles Times aan dat de meeste abonnees nog zaterdag hun krant hebben moeten ontvangen. De resterende abonnees krijgen de zaterdageditie van de krant op zondag. Daardoor lijken de problemen dus niet voor langdurige gevolgen te hebben gezorgd.

Wie de aanval heeft opgezet is vooralsnog niet bekend, maar Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat de aanvallers zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Forbes meent dat het gaat om de Ryuk-malware, waarvan gedacht wordt dat Noord-Koreaanse hackers deze misbruiken voor hackdoeleinden. Er zouden bij de aanval verder geen persoonlijke gegevens buit zijn gemaakt, maar er loopt nog een onderzoek naar de malware-aanval.

Tribune Publishing is de eigenaar van een groot aantal regionale kranten in de Verenigde Staten, waaronder de Chicago Tribune. Het bedrijf was ook lange tijd de eigenaar van de Los Angeles Times, maar verkocht die krant eerder dit jaar.