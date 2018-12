China keurt tachtig games goed voor de Chinese markt

De Chinese overheid heeft tachtig online games goedgekeurd, zodat deze nu uitgebracht mogen worden op de Chinese markt. De beslissing komt nadat er maandenlang geen games zijn gekeurd, waardoor gamemakers financiŽle schade opliepen.

Persbureau Reuters meldt dat de Chinese autoriteiten zo'n 80 online games hebben goedgekeurd, maar dat hier geen games bij zitten van Tencent, marktleider in China op het gebied van online games. Wel liet het bedrijf weten dat de goedkeuringen in het algemeen goed zijn voor de game-industrie in China.

Eerder deze maand bleek al dat China weer zou beginnen met het keuren van games, na een pauze van ongeveer acht maanden. De Chinese staat heeft een nieuwe 'Online Games Ethics Committee' opgezet, die nieuwe videogames moet toetsen. Die commissie bepaalt of een game binnen de 'sociale moraal' past, al blijkt dat de precieze vereisten voor games niet eenduidig zijn, waardoor veel gamemakers niet precies weten waar zij aan toe zijn.

In maart stopten de Chinese autoriteiten tijdelijk met het goedkeuren van games voor de Chinese markt. Dit zorgde er vervolgens voor dat veel gamemakers omzet misten in China.