Code in camera-app wijst op komst 4k60-video-opname met Pixel-telefoons

Code in een uitgelekt apk-bestand van de Google Camera-app wijst erop dat het internetbedrijf het maken van video's in 4k met 60fps gaat ondersteunen op een of meer van zijn telefoons. Huidige modellen hebben dat niet.

De code zit in Google Camera 7.4, meldt XDA-Developers. De apk daarvan is afkomstig van degene die de recente hands-on video van de Pixel 4a online zette. De verwijzing staat in een van de bestanden die gerelateerd is aan video-opnames, maar komt niet voor in andere bestanden die de opties voor video's regelen in de app.

Waar veel concurrenten het maken van opnames in 4k met 60fps op telefoons al ondersteunen, kunnen Google Pixel-telefoons dat niet. Volgens het internetbedrijf is er weinig behoefte aan, omdat de meerderheid van de gebruikers niet eens filmt in 4k, maar in full hd. De Pixel 4 kan wel filmen in 4k, maar met maximaal 30fps.

Het is onduidelijk of de functie op de Pixel 4 moet komen of dat ze bijvoorbeeld bedoeld is voor de vermoedelijk goedkopere Pixel 4a. Google bracht zijn Pixel 3a vorig voorjaar uit, maar het voegt ook geregeld functies toe aan zijn smartphones met tussentijdse updates. De recentste daarvan was deze maand.

