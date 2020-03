Nederlanders kunnen mogelijk niet pinnen door landelijke storing - update

Veel mensen kunnen in winkels niet afrekenen met hun pinpas vanwege een landelijke storing. Het is onbekend waardoor de storing komt, hoe lang deze nog zal duren en of iedereen die met pinpas wil betalen, is getroffen door de storing.

Mensen die aan het winkelen zijn, melden op Twitter dat er een landelijke storing bekend is, terwijl AlleStoringen ook een grote piek weergeeft in het aantal meldingen van storingen bij het pinverkeer. Er zijn verder nog geen gegevens over de pinstoring bekend. De storing bij digitaal betalen komt slecht uit, omdat supermarkten juist hebben opgeroepen om te pinnen in plaats van contant te betalen vanwege zorgen over het coronavirus.

Update, 14:39: Currence, dat verantwoordelijk is voor betaalverkeer in Nederland, laat aan Tweakers weten dat de storing voorbij is. "De storing was vijf minuten heel heftig en toen hebben heel veel mensen niet kunnen pinnen", aldus een woordvoerder. "In totaal duurde de daadwerkelijke storing een kwartier, al ijlt het altijd nog een beetje na." De oorzaak van de pinstoring is nog niet bekend.