Testversie Google Chrome kan in pdf's twee pagina's naast elkaar laten zien

De Canary-versie van Chrome heeft de optie gekregen om in pdf's twee pagina's naast elkaar te tonen. Diverse pdf-lezers voor desktop kunnen dat al langer, maar de browser ondersteunt dat nu nog niet.

Screenshot: Techdows

De functie heet Two-up View, meldt Techdows. Het is een optie die via de flags-functie in te schakelen is, door in Chrome op deze link te klikken. Vervolgens moeten gebruikers instellen dat Chrome de pdf-bestanden opent en niet downloadt, waarna de browser een knop erbij krijgt om pdf's te tonen met twee pagina's naast elkaar.

Techdows merkt op dat de klassieke versie van Edge, dus niet de nieuwe op basis van Googles Chromium-project, de functie al ondersteunde met de snelkoppeling F8. Het is onbekend of de zoekgigant bij de release ook een snelkoppeling zal toewijzen aan de functie. Ook Acrobat Reader DC voor desktops ondersteunt het tonen van twee pdf-pagina's naast elkaar.

Functies die in de Canary-versie zitten, komen vaak op een later moment in de stabiele versie van de browser. Google heeft nog niets bekendgemaakt over of dat gebeurt en zo ja, wanneer dat zal zijn. De functie zit in Canary 82.0.4084.0 of later. De stabiele versie zit nu op versie 80.