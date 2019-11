Hackers weten VMware-hosts te infecteren tijdens wedstrijd

Beveiligingsonderzoekers hebben tijdens een wedstrijd een lek gevonden in VMware waarmee het mogelijk was om uit de virtuele machine te ontsnappen. Daarmee wonnen de hackers 180.000 euro. Ook werden lekken gevonden in browsers, routers en Office.

Het lek werd specifiek gevonden in VMware ESXi. Dat is virtualisatiesoftware voor servers. Details over het lek zijn nog niet bekendgemaakt. De makers van VMware zeiden na de wedstrijd dat het bedrijf zo snel mogelijk met een patch komt. Tot die tijd blijft de aard van het lek geheim. Het lek werd ontdekt door Xiao Wei van de whitehat-hackergroep 360Vulcan, die meedeed aan de Tianfu Cup. Dat is een Chinese hackingwedstrijd die lijkt op bekende competities zoals Pwn2Own. Tijdens de tweedaagse wedstrijd in Chengdu konden hackers bekende soft- en hardware testen op kwetsbaarheden. De organisatoren bevestigen het lek op Twitter.

De kwetsbaarheid in VMware is de ernstigste die tijdens de competitie werd gevonden, maar niet de enige. In totaal werd voor 488.000 euro aan prijzengeld uitgedeeld. Hackers vonden tijdens de wedstrijden ook kwetsbaarheden in Edge die EdgeHTML aanvielen. Daarnaast zijn twee kwetsbaarheden in Chrome gevonden en één in Safari. Ook andere software had kwetsbaarheden, zoals de pdf-lezer van Adobe en Microsofts Office 365.

De wedstrijd ging niet alleen over software. Zo werd de D-Link DR-878-router opengebroken door vier teams op dezelfde dag. Ook over die lekken zijn nog geen details openbaar gemaakt; eerst zullen er patches voor uitkomen.