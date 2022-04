IOS 15 wordt twee keer gekraakt tijdens Chinese hackingcompetitie

Tijdens de jaarlijkse Chinese TianFu Cup zijn twee onderzoeksteams erin geslaagd om een kwetsbaarheid in iOS 15 uit te buiten. Team PangU voerde een remote jailbreakaanval uit terwijl Kunlun Lab een remote code execution uitvoerde via Safari in vijftien seconden.

Op de eerste dag van de jaarlijkse TianFu Cup-hackwedstrijd slaagde het team PangU erin om een iPhone 13 Pro te jailbreaken op afstand. Dat leverde het team naar verluidt een bedrag op van 300.000 dollar. Op de tweede dag kon het Chinese Kunlun Lab via de Safari-webbrowser een remote code execution uitvoeren in vijftien seconden.

De iPhone-toestellen draaiden volgens Forbes iOS 15.0.2 en volgens patentlyapple maakte Kunlun Lab gebruikt van enkele kwetsbaarheden in de kernel van iOS 15 en de A15-chipset, waardoor het toegang kreeg tot foto’s en apps, en het ook mogelijk werd om data te wissen van het toestel.

Kunlun Lab slaagde er ook in om kwetsbaarheden in Google Chrome en Adobe PDF Reader uit te buiten waardoor kerneltoegang mogelijk werd, al is niet duidelijk om welke versies van de apps het gaat en op welke besturingssystemen ze draaiden. Het team toonde ook kwetsbaarheden aan in VMWare en Windows 10. Bij die laatste was een local privilege escalation mogelijk. Hierdoor kan een aanvaller rechten in het systeem aanpassen. Details over de kwetsbaarheden zijn niet meegedeeld. Het is niet duidelijk wanneer de fabrikanten de ontdekte kwetsbaarheden zullen dichten.