Een beetje opvallend is het wel. Apple heeft de naam te kunnen verrassen en innovatief te zijn, maar het is ook het techbedrijf met de meeste consistentie. In 2007 verscheen iPhone OS, in 2008 iPhone OS 2, in 2009 iPhone OS 3 en in 2010 iOS 4. Die jaren zijn in de mobiele markt een eeuwigheid geleden, maar als je in 2010 had moeten voorspellen bij welk nummer iOS in 2021 zou zijn aangeland, had je waarschijnlijk goed gegokt: iOS 15.

Het is in ieder geval een gek verhaal; de software heette eerst iPhone OS, maar dat werd iOS omdat de iPad erbij kwam. Sinds een paar jaar heeft de iPad een eigen fork onder de naam iPadOS, maar intussen heet het besturingssysteem voor iPhones nog altijd iOS.

Deze week vond Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC plaats en zoals altijd presenteerde het bedrijf daar nieuwe versies van zijn besturingssystemen. In deze preview bekijken we er twee: iOS voor iPhones en iPadOS voor iPads. Wat is er nieuw en wat is er veranderd in deze nieuwe versie?