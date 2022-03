Jon Prosser toont renders van vermeende iPhone 14 Pro Max zonder notch

Leaker Jon Prosser heeft renders van de vermeende iPhone 14 Pro Max gepubliceerd. De iPhone 14 Pro-modellen zouden niet langer een notch hebben. De toestellen zouden in plaats daarvan een punch-hole-camera krijgen, met Face ID-sensoren achter het scherm.

Jon Prosser van Front Page Tech claimt in een YouTube-video dat hij foto's van de iPhone 14 Pro Max heeft gezien. Op basis van deze afbeeldingen heeft Ian Zelbo renders nagemaakt, om zo de identiteit van Prossers bronnen te beschermen. De renders zijn te bekijken op de Front Page Tech-website.

De renders tonen een smartphone met een iPhone 4-achtig ontwerp. Daarmee krijgt het toestel volgens Prosser ronde volumeknoppen. Ook wordt een dikkere behuizing verwacht, waardoor het camera-eiland aan de achterkant van het toestel niet langer uitsteekt. Het frame zou gemaakt zijn van titanium. Prosser maakt verder geen melding van Touch ID. Bekende analist Ming-Chi Kuo stelde in juni dat de iPhone 14-telefoons mogelijk wel een Touch ID-vingerafdrukscanner achter het scherm krijgen.

Aan de voorkant van het Pro Max-toestel bevindt zich een punch-hole-camera voor selfies. Face ID-gezichtsherkenning blijft volgens Prosser aanwezig, hoewel de sensoren hiervoor achter het scherm zouden zitten. Dit alles komt overeen met eerdere informatie van Ming-Chi Kuo, die eerder al stelde dat in ieder geval de iPhone Pro-modellen die in 2022 verschijnen een punch-hole-camera krijgen. Prosser verwacht dat de reguliere iPhone 14-modellen wel een notch krijgen, hoewel dat nog niet zeker is.

De iPhone 14-line-up wordt naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar geïntroduceerd. In de tussentijd komt Apple nog met de iPhone 13-smartphones, die waarschijnlijk tijdens het Apple-evenement op 14 september worden onthuld. Aangezien de release van de iPhone 14-serie daarmee waarschijnlijk nog een jaar op zich laat wachten, is het mogelijk dat Apple het ontwerp voor die tijd nog aanpast. Deze renders van Jon Prosser dienen daarom nog met een korrel zout genomen te worden.

Afbeeldingen via Front Page Tech