Kuo: Apple stelt iPhone met Touch ID-sensor achter het scherm uit tot 2023

Analist Ming-Chi Kuo schrijft dat Apple vermoedelijk in 2023 met een iPhone met Touch ID-sensor achter het scherm komt. Touch ID achter het scherm werd eerder verwacht in de iPhones van 2022. Kuo verwacht ook dat Apple in 2024 een vouwbare iPhone uitbrengt.

Kuo stelt in zijn meest recente analyse dat gebruikers niet moeten verwachten dat Apple volgend jaar een iPhone met Touch ID achter het scherm komt, schrijft 9to5Mac. "We hebben onze voorspelling voor de release van de iPhone met under-display vingerafdrukscanner bijgesteld tot de tweede helft van 2023", aldus de analist. Volgens Kuo heeft de ontwikkeling van een dergelijke sensor vertraging opgelopen, en is een introductie in 2022 daarom niet meer haalbaar.

Er gaan al langer geruchten rond over de herintroductie van Touch ID in iPhones. Bloomberg-journalist schreef in augustus nog dat Apple een Touch ID-sensor achter het scherm getest had voor in de iPhone 13-toestellen, maar dat deze feature toch niet in 2021 geïntroduceerd zouden worden. Ming-Chi Kuo meldde in juni nog dat Apple dergelijke vingerafdrukscanners introduceert in de verwachte iPhone 14-serie, die in de tweede helft van 2022 moet verschijnen. Kuo heeft deze verwachting nu dus bijgesteld.

Kuo meldt in zijn nieuwe rapport ook dat Apple zijn vouwbare iPhone uitstelt tot 2024. De analist schreef eerder dat Apple in 2023 een iPhone-foldable zou uitbrengen. De analist meldt nu dat de ontwikkelingen van de vouwbare iPhone óók vertraging hebben opgelopen. De eerste foldable van Apple zou naar verwachting een schermdiagonaal hebben van 7,5" tot 8" en Kuo verwachtte eerder dat Apple er 15 tot 20 miljoen van zou leveren.