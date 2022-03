Kuo: iPhone 13-modellen krijgen kleinere notch en grotere accu

De nieuwe iPhones van dit jaar krijgen een kleinere inkeping in het scherm en de Pro-modellen krijgen een 120Hz-oledscherm. Dat schrijft Apple-analist Ming-Chi Kuo in een rapport. Alle vier de modellen krijgen volgens Kuo een grotere accu.

Door aanpassingen aan het ontwerp komt er ruimte vrij voor grotere accu's, schrijft Kuo in zijn rapport waar MacRumors uit citeert. Volgens de goed geïnformeerde analist is het simkaartslot bij de nieuwe iPhones geïntegreerd op het moederbord en zijn Face ID-componenten dunner. Wat het verschil in accucapaciteit is met de iPhone 12-serie, is nog niet bekend.

Volgens Kuo bestaat de iPhone 13-serie uit dezelfde vier modellen als de huidige line-up. Ze krijgen allemaal wederom de Lightning-poort en een Qualcomm Snapdragon X60-modem voor 5G. Alle uitvoeringen zouden het sensorshiftmechanisme voor beeldstabilisatie krijgen, wat nu alleen in de iPhone 12 Pro Max zit.

De twee iPhone 13 Pro-modellen zouden een 120Hz-scherm krijgen op basis van de ltpo-techniek. Dat zijn oledpanelen met een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. Samsung gebruikt ook dergelijke panelen in zijn Galaxy S21-serie. De schermen zijn zuinig doordat de verversingssnelheid laag kan zakken bij het weergeven van stilstaande beelden.

Eerder heeft Kuo voorspeld dat er dit jaar een iPhone zou uitkomen met een ontwerp zonder poorten. Daar komt hij nu op terug. Ook stelt Kuo dat Apple niet van plan is om een opvolger voor de iPhone SE uit te brengen dit jaar. Dat zou op zijn vroegst in de eerste helft van 2022 gebeuren.