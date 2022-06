Kuo: komende MacBook Pro's krijgen HDMI en geheugenkaartlezer

Apple brengt de HDMI-aansluiting en de SD-kaartlezer terug naar de MacBook Pro, voorspelt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Volgens hem brengt Apple in de tweede helft van dit jaar twee MacBook Pro-modellen op de markt.

Kuo noemt de terugkeer van HDMI en de geheugenkaartlezer praktische veranderingen voor gebruikers die Apple doorvoert in zijn komende MacBook Pro-modellen, in aanvulling op andere wijzigingen wat ontwerp en specificaties betreft. MacRumors schrijft over de mededeling van Kuo, die regelmatig correct over komende Apple-producten bericht.

Meerdere van die veranderingen kwamen al in eerdere geruchten naar voren. Zo berichtte Bloomberg eind januari al dat Apple zijn Pro's weer van een SD-kaartlezer wil voorzien. Volgens Kuo is het Taiwanese bedrijf Genesys Logic de exclusieve leverancier van de geheugenkaartlezer. Apple lijkt, afgaand op de geruchten, later dit jaar een 14"- en 16"-MacBook Pro met miniledscherm, MagSafe-voedingsaansluiting en een nieuwe versie van de M1-soc aan te kondigen. Apple zou de Touch Bar niet meer verwerken in de laptops.

De Touch Bar zit sinds 2016 op MacBooks. Apple schrapte de geheugenkaartlezer bij de Pro in datzelfde jaar.