Renders tonen vermeende Google Pixel 5a

OnLeaks heeft renders van een smartphone gepubliceerd met de claim dat deze de Pixel 5a tonen, een smartphone die Google nog niet aangekondigd heeft. De afbeeldingen geven een smartphone weer die sterk op de Pixel 4a 5G lijkt.

OnLeaks meldt bij de publicatie van de renders van de vermeende Pixel 5a dat het om een smartphone met een unibody van waarschijnlijk plastic, met afmetingen van 156,2 x 73,2 x 8,8mm gaat. Als de dikte van het camera-eiland meegerekend wordt, zou de dikte op 9,4mm uitkomen. Daarmee zou de Pixel 5a 12,2mm langer zijn dan een 4a 5G, 3,8mm breder en 0,6mm dikker.

Verder zijn er veel overeenkomsten in het ontwerp tussen de vermeende 5a en 4a 5G. Zo zou ook de 5a over een 6,2"-scherm met oledpaneel met FHD+-resolutie beschikken. De camera heeft twee lenzen met een onbekende sensor, die volgens OnLeaks waarschijnlijk voor Phase Detection Autofocus is. In het scherm is een gat in de linkerbovenkant voor de frontcamera. Aan de achterkant zit een vingerafdruksensor. Verder zouden een 3,5mm-audioaansluiting en stereoluidsprekers aanwezig zijn.

Wanneer Google de Pixel 5a gaat aankondigen, is niet bekend en verdere specificaties zijn eveneens nog onbekend.