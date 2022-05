Gerucht: Pixel 5a verschijnt eind deze maand in VS en Japan voor 450 dollar

Volgens een gerucht maakt Google de Pixel 5a vanaf 26 augustus beschikbaar in de Verenigde Staten en Japan. De prijs in de Verenigde Staten zou 450 dollar gaan bedragen, luidt de claim.

Google start de verkoop in de twee markten op 26 augustus alleen online en fysiek in zijn eigen Google Store, aldus Jon Prosser van Frontpagetech, die vaker informatie over de Pixels vroegtijdig naar buiten brengt. Zo publiceerde hij in mei renders van de Pixel 6. De genoemde adviesprijs van 450 dollar zou veel hoger zijn dan die van de Pixel 4a vorig jaar, die in de VS voor 349 dollar werd verkocht.

Een gerucht van Prosser dat niet bleek te kloppen, was dat Google de Pixel 5a geschrapt had wegens chiptekorten. Dat gerucht bracht Google ertoe om de Pixel 5a al in april aan te kondigen voor een release ergens dit jaar. Het bedrijf zei toen al dat het om een beperkte release in alleen de VS en Japan zou gaan.

Het gaat volgens geruchten om een zwart toestel met een 6,4"-scherm dat standaard op 60Hz werkt maar ook op een verversingssnelheid van 90Hz kan weergeven. De processor zou de Snapdragon 765G zijn en de 5a zou een accucapaciteit van 4650mAh hebben. Volgens Prosser beschikt de 5a over dezelfde camera als de Pixel 5 en het toestel zou een koptelefoonaansluiting hebben.

Afgelopen week kondigde Google de Pixel 6 en 6 Pro met de deels zelfontworpen Tensor-socs aan.