Renders tonen mogelijk Google Pixel 6 en 6 Pro met breed camera-eiland

Er zijn renders verschenen van de vermeende Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro-telefoons. De smartphones hebben een ontwerp dat ingrijpend verschilt van eerdere Pixel-telefoons. De twee telefoons krijgen aan de achterkant een camera-eiland dat van rand tot rand loopt.

YouTuber Jon Prosser zegt afbeeldingen te hebben gekregen van de twee telefoons en op basis daarvan samen met Ian Zelbo de renders te hebben gemaakt. Op de renders is te zien dat de twee smartphones een nieuw ontwerp krijgen met een driekleurig kleurenschema. Het opvallendste ontwerpelement is het brede camera-eiland dat aan de achterzijde van rand tot rand loopt.

In dit eiland zitten twee tot drie camera's, waarbij de Pro-variant de meeste camera's heeft. Ook zit hier een flitser naast. Prosser heeft geen specificaties van de toestellen; om wat voor camera's het gaat is niet duidelijk. Aan de voorzijde zit aan de bovenkant een enkel cameragat in het midden van het scherm. De smartphones hebben een vingerafdrukscanner achter het scherm en volgens Prosser een gekromd scherm.

Prosser zegt drie verschillende kleurenschema's te hebben gezien. De Pixel 6 heeft aan de achterkant een groot wit vlak met de letter G. Daarboven zit het zwarte camera-eiland en daarboven een oranje paneel. De rand van deze smartphone is zwart. De Pixel 6 Pro heeft een vergelijkbaar kleurenschema, alleen heeft het witte vlak hier een zalmroze kleur. In het derde kleurenschema heeft de Pro in plaats van een oranje vak een champagnekleurig vlak. Ook de rand heeft deze champagnekleur.

Android Police-schrijver Max Weinbach bevestigt dat het ontwerp van de renders klopt, alleen zijn de kleuren volgens hem niet correct. Verdere details over de kleuren geeft Weinbach niet. Wel zegt hij dat de smartphones nieuwe camerahardware krijgen en voorzien zijn van Googles eigen Whitechapel-soc.

Naar verwachting introduceert Google de Pixel 6-smartphones in de herfst. Volgens geruchten zal het bedrijf dan ook een eigen smartwatch uitbrengen.