Het gonst nu al meer dan een jaar rond: Google zou een eigen soc ontwerpen onder de naam Whitechapel voor gebruik in zijn Pixel-smartphones. Waarom zou Google dat doen, hoe werkt dat en wat zouden we ervan kunnen verwachten?

Het is helemaal niet raar dat een smartphonefabrikant een eigen soc ontwerpt. Sterker nog: vrijwel alle grote smartphonefabrikanten hebben dat gedaan of zijn ermee bezig. Ga maar na: Samsung ontwerpt en fabriceert eigen socs, Apple ontwerpt eigen socs, net als Huawei. Xiaomi heeft een eigen soc gemaakt enkele jaren geleden en heeft in de Mix Fold een eigen image signal processor gezet. Ook OPPO, zustermerk van OnePlus, is bezig met eigen socs.