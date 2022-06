Arm's next-gen cpu- en gpu-cores

Eind maart kondigde Arm tijdens zijn Vision-evenement zijn nieuwste architectuur aan in de vorm van de Armv9-architectuur. Een vrij bijzondere gebeurtenis, aangezien de vorige grote versie, v8, al in 2011 werd uitgebracht. De nieuwe v9-generatie moet volgens Arm ook pakweg tien jaar meegaan. De architectuur is dan ook zo goed mogelijk aangepast aan de huidige en voorbereid op toekomstige eisen.

Zo zet de Armv9-architectuur sterk in op machinelearning en digital signal processing. Daarnaast is beveiliging een belangrijk speerpunt, aangezien vooral mobiele apparaten een steeds centralere rol in ons leven vervullen en veelvuldig met gevoelige, persoonlijke data werken. Bovendien is de v9-architectuur volledig compatibel met de v8-architectuur, zodat ook oudere software nog gewoon op v9 kan blijven werken.

Een korte uitleg van Arm's businessmodel is wellicht op zijn plaats. Het Britse bedrijf maakt zelf in principe geen producten, maar verkoopt zijn techniek aan partners. Zo zijn onder meer Qualcomm en Samsung licentienemers van Cortex-cores voor hun smartphone-socs, maar ook bedrijven als AMD, Apple, Broadcom, HiSilicon, Intel, NXP, Rockchip, STMicroelectronics en Texas Instruments om er een paar te noemen, nemen Arm-licenties af. De bouwstenen die ze op die manier verkrijgen, bijvoorbeeld een Cortex A55- of A78-core, mogen ze in hun eigen socs of andere microcontrollerontwerpen gebruiken.

Waar Arm's Vision Day nog wat oppervlakkig bleef over de nieuwe Armv9-generatie, gaf het bedrijf tijdens zijn Tech Day uitgebreid informatie over zijn nieuwe cores, de nieuwe generatie Mali-gpu's en het onderliggende interconnect-netwerk. We kijken naar de kleine A510-cores, de grote A710-cores en de krachigste Cortex-X2-cores. Daarnaast komen de Mali-G710-, Mali-G510- en Mali-G310-gpu's aan bod en kijken we wat al die rekenkracht aan elkaar knoopt.