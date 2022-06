Nieuwe lobbyclub van chip- en techbedrijven pleit voor miljardeninvesteringen VS

Grote chip- en techbedrijven hebben een nieuwe lobbyorganisatie opgericht. Alle grote chipmakers en ook bedrijven als Amazon, Apple en Google vragen daarmee het Amerikaanse Congres om 50 miljard dollar aan investeringen in de chipindustrie toe te zeggen.

De nieuwe lobbyclub heet Semiconductors in America Coalition en bestaat uit de leden van de Amerikaanse Semiconductor Industry Association en andere internationale techbedrijven. De 64 leden tellende organisatie schrijft dat het aandeel in wereldwijde chipproductiecapaciteit van de Verenigde Staten is afgenomen van 37 procent in 1990 tot 12 procent nu.

Die daling komt volgens de organisatie door substantiële subsidies die werden aangeboden door overheden van andere landen voor het bouwen van fabrieken. De VS heeft daardoor een concurrentienadeel als het aankomt op het aantrekken van nieuwe fabrieken voor de productie van halfgeleiders.

De Chips for America Act, het plan dat vorig jaar door de Amerikaanse regering werd opgezet en is goedgekeurd, moet de chipproductie op Amerikaanse bodem weer doen groeien. Doel van dat project is om 50 miljard te investeren in lokale chipproductie en onderzoek. Dat geld is echter nog niet toegezegd en de lobbyclub schrijft in een open brief het Amerikaanse Congres aan met de vraag om dat te doen.

De SIAC bestaat uit Amerikaanse chipmakers, zoals AMD, Broadcom, Globalfoundries, IBM, Intel, Marvell, Micron, Nvidia, ON Semiconductor, Qualcomm en Western Digital. Daarnaast wordt de lobbyorganisatie gesteund door bedrijven als Amazon, Cisco, Google, HPE en Microsoft. Ook Arm, Infineon, Kioxia, MediaTek, Nikon, NXP, Samsung, SK Hynix en TSMC hebben zich aangesloten. Daarmee is vrijwel de hele wereldwijde chipindustrie vertegenwoordigd, met uitzondering van Chinese bedrijven.