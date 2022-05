Ook Huis van Afgevaardigden VS dient wetsvoorstel in tegen appwinkelmonopolies

Twee leden van het Huis van Afgevaardigden in de VS hebben een wetsvoorstel ingediend dat de machtspositie van Apple en Google in hun appwinkels moet aanpakken. Het betreft een aanvulling op eenzelfde wetsvoorstel, dat deze week in de Senaat werd ingediend.

Het wetsvoorstel werd op vrijdag door een Democratisch en een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden ingediend, schrijft ook persbureau Reuters. Het volgt eenzelfde wetsvoorstel van drie Amerikaanse senatoren op, die de machtsposities van techbedrijven als Apple en Google in hun respectievelijke appwinkels willen beperken. Dat voorstel werd op woensdag ingediend in de Senaat.

De politici willen onder andere voorkomen dat techbedrijven ontwikkelaars kunnen dwingen om hun betaalsystemen te gebruiken. De Amerikaanse politici willen ook verplichten dat bedrijven die een besturingssysteem maken, het mogelijk maken voor gebruikers om appstores van derde partijen te installeren.

Als deze Open App Markets Act wordt aangenomen, zou het volgens de politici onder andere gemakkelijker moeten worden voor ontwikkelaars om eigen betaalsystemen in hun apps te introduceren. Ook moet het appwinkels van derde partijen meer ruimte bieden op mobiele platformen. Android biedt al ondersteuning voor dergelijke appwinkels, maar Apple staat dat nog niet toe op iOS en iPadOS.

"Bedrijven als Google en Apple hebben al veel te lang een wurggreep op appontwikkelaars, die gedwongen zijn de voorwaarden te accepteren die deze monopolisten stellen om hun klanten te bereiken." Dat meldt Republikein Ken Buck op Twitter, die het voorstel samen met Democraat Hank Johnson op vrijdag indiende.

Het appwinkelbeleid van grote techbedrijven als Apple en Google ligt al langer onder vuur, bijvoorbeeld door Epic Games. Dat bedrijf is momenteel verwikkeld in rechtszaken tegen Apple en Google. Die twee bedrijven verwijderden vorig jaar Fortnite uit hun respectievelijke appwinkels, nadat Epic Games zijn eigen betaalsysteem in dat spel verwerkte om de commissies van Apple en Google te omzeilen. In mei werden de eerste hoorzittingen in de rechtszaak tegen Apple gehouden en een uitspraak in die zaak wordt later dit jaar verwacht.