AlgorithmWatch staakt onderzoek Instagram-algoritme na dreigementen Facebook

De Duitse non-profitorganisatie AlgorithmWatch zegt noodgedwongen te zijn gestopt met het onderzoeken van Instagrams algoritme. Facebook beweert dat het scrapen van data in strijd is met de gebruikersvoorwaarden en dreigde daarom juridische stappen te zetten.

AlgorithmWatch verzamelde door middel van een scrapeplug-in de Instagram-newsfeeddata van zo'n 1500 vrijwilligers. Volgens de non-profitorganisatie noemde Facebook deze dataverzameling in eerste instantie alleen 'gebrekkig'. Later zou het sociale medium tijdens een ontmoeting met de onderzoekers hebben beweerd dat het onderzoek in strijd is met de gebruikersvoorwaarden van Facebook en Instagram.

Sectie 3.2.3 van Facebooks gebruikersvoorwaarden stelt: "Je mag je geen toegang verschaffen tot of data verzamelen van onze Producten op geautomatiseerde manieren." AlgorithmWatch stelt dat het alleen data verzamelde van vrijwilligers die hun eigen feed door middel van de plug-in in kaart brachten. Ondanks dat standpunt kiest de organisatie er toch voor om het onderzoeksproces te staken; naar eigen zeggen kan een kleine organisatie als AlgorithmWatch zich het risico van een rechtszaak tegen een "biljoen dollarbedrijf" niet veroorloven.

Eerder deze maand werden academici van de New York University verbannen om vergelijkbare redenen. Ook in dat geval beriep Facebook zich op de gebruikersvoorwaarden en het verbod op het scrapen van data. Voor zover bekend zijn onderzoekers noch vrijwilligers van AlgorithmWatch verbannen of op andere manieren direct gestraft door Facebook. De opensourceplug-in zou dusdanig ontworpen zijn dat de identiteit van de betrokken vrijwilligers niet achterhaald zou kunnen worden.

AlgorithmWatch onderzocht sinds 2020 in samenwerking met onder andere de NOS, de Groene Amsterdammer, Pointer en Süddeutsche Zeitung het algoritme waarmee Instagram bepaalt wat gebruikers op hun feed te zien krijgen. De organisatie kon onder andere concluderen dat foto's met blote huid door het algoritme geprefereerd werden. Ook zouden foto's van gezichten eerder op een newsfeed terechtkomen dan afbeeldingen met tekst.