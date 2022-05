Facebook verbetert tool om eigen data naar andere diensten te verplaatsen

Facebook geeft zijn Transfer Your Information-tool een update en nieuwe functies. Met de tool kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun Facebook-foto's overzetten naar een andere dienst. De tool kan nu ook synchroniseren met Photobucket en Google Agenda.

Volgens Facebook is de Transfer Your Information-tool van de grond af aan opnieuw opgebouwd en is die nu eenvoudiger en intuïtiever. De tool kan gebruikt worden door mensen die Facebook willen verlaten, maar hun inhoud eerst willen overzetten naar andere diensten.

Nieuw is de mogelijkheid om Facebook Events te exporteren en er kunnen voortaan koppelingen gemaakt worden met Photobucket en Google Agenda. Het was al mogelijk om te koppelen met andere diensten, zoals Dropbox, Backblaze, WordPress, Google Docs en Google Foto's.

Volgens Facebook is de nieuwe tool transparanter over wat de status is van een datatransfer. Ook moet het makkelijker worden om transfers nog een keer te proberen, als dat in eerste instantie niet lukt. Ook is het voortaan mogelijk om meerdere datatransfers naar één bestemming uit te voeren en er zijn filters toegevoegd waarmee gebruikers preciezer kunnen selecteren welke data ze willen overzetten.

De tool is een alternatief voor het zelf downloaden van eigen gegevens van Facebook. Om bijvoorbeeld foto's over te zetten naar Photobucket, moeten gebruikers een accountkoppeling maken tussen Facebook en die dienst.