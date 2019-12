Facebook introduceert tool om foto's en video's naar andere diensten te kopiëren

Facebook heeft een hulpprogramma ontwikkeld waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen kopiëren naar een andere dienst. Voorlopig werkt de nieuwe tool uitsluitend samen met Google Foto's en is hij alleen beschikbaar voor gebruikers in Ierland.

Facebooks nieuwe Photo Transfer Tool is vanaf 2 december te gebruiken in Ierland, waarna de rest van de wereld later volgt. De functie krijgt een plekje in de Instellingen, meer specifiek onder ‘Je Facebook-gegevens’, waar gebruikers sinds jaar en dag ook een mogelijkheid vinden om hun data te downloaden. Volgens Facebook kunnen leden hun opgeslagen foto's en video's vanaf deze plek eenvoudig kopiëren naar andere online services. Het kan echter nog tot half 2020 duren voordat alle Facebook-leden van de nieuwe functie gebruik kunnen maken.

In de eerste fase is de Photo Transfer Tool uitsluitend compatibel met Google Foto’s. De bedoeling is echter dat gaandeweg steeds meer diensten toegevoegd worden. De code van het hulpprogramma is gebaseerd op het opensource Data Transfer Project, waar behalve Facebook ook bedrijven als Microsoft, Google, Apple en Twitter aan deelnemen. Facebook hoopt dat almaar meer bedrijven zich achter dit project scharen, zodat de adaptatie van de Photo Transfer Tool in een stroomversnelling komt.

Facebook benadrukt in een verklaring dat privacy en veiligheid een topprioriteit zijn bij de nieuwe Photo Transfer Tool. De foto’s en video’s worden daarom versleuteld gekopieerd. Bovendien moet de gebruiker zijn Facebook-wachtwoord invoeren voordat hij de gegevens naar een andere dienst kan doorsluizen.