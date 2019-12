Nintendo verwijdert opnieuw Mario Maker 2-level van bekende levelbouwer

Nintendo heeft opnieuw een Mario Maker 2-level van levelbouwer David Hunt verwijderd. Dit keer gaat het om Tech Talk: New n Old Item Tricks. Het is inmiddels de derde keer dat Nintendo een creatie van Hunt offline haalt. Ook ditmaal geeft het bedrijf daarvoor geen duidelijke reden op.

In een YouTube-video laat levelmaker en Mario-speedrunner David Hunt weten 'compleet verbouwereerd' te zijn door Nintendo’s beslissing om zijn nieuwe creatie 'Tech Talk: New n Old Item Tricks' van de server te verwijderen. "Ik weet echt niet meer wat ik nog kan doen om dit in de toekomst te voorkomen: er zitten geen glitches of andere rare dingen in het level, en ook het woord 'Poo' komt er helemaal nergens in voor."

Hunt verwijst daarmee naar zijn level 'Pile of Poo: Kai-Zero G' dat halverwege juli door Nintendo werd verwijderd. Het bedrijf deed dat, net als deze keer, zonder opgaaf van een duidelijke reden. Hunt vermoedde destijds dat Nintendo over het woord 'poo' was gevallen. Volgens Hunt ging het echter om een verwijzing naar het gelijknamige personage uit Nintendo’s eigen game EarthBound. Waarschijnlijk was het ook een knipoog naar Grand POObear, de alias die Hunt gebruikt op zijn YouTube-kanaal met ruim 217.000 abonnees.

Voor Hunt is het inmiddels de derde keer dat Nintendo een van zijn levels offline haalt. Het gebeurde voor het eerst drie jaar geleden, met een aantal levels die hij voor Super Mario Maker had ontwikkeld. "Op dit punt vind ik het echt niet grappig meer, maar vooral zielig. Het gaat gewoon om een tech-level om beginnende Kaizo-spelers trucjes aan te leren!", vervolgt Hunt in zijn YouTube-video. Toch wil hij niet zo ver gaan om te stellen dat Nintendo het op hem gemunt heeft, want 'dat zou echt wel heel erg flauw van hen zijn'.

Hunt adviseert liefhebbers van zijn werk nog om zijn gloednieuwe levels best onmiddellijk te spelen wanneer ze online verschijnen: "Een dag later kunnen ze immers alweer verdwenen zijn". Tot slot laat Grand POObear weten ervan te balen dat hij door deze maatregel van Nintendo 1400 van zijn Maker Points plus een aantal virtuele medailles is kwijtgeraakt.

In Nintendo’s gedragsregels voor het bouwen van Mario Maker 2-levels staan verschillende redenen waarom een level kan worden verwijderd. Zo mogen de levels bijvoorbeeld geen misbruik maken van bugs en ook geen ongepaste content of advertenties bevatten.