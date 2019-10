Super Mario Maker 2 heeft multiplayeroptie voor vrienden

Nintendo heeft de eerder aangekondigde mogelijkheid om met vrienden online te spelen toegevoegd aan Super Mario Maker 2 via een uitgebrachte update. Dit onderdeel zat nog niet in het spel toen het eind juni uitkwam.

De update voegt de optie om met vrienden te spelen toe voor zowel de 'multiplayer-co-op-functie' als het multiplayeronderdeel waar tegen anderen wordt gespeeld. Ook kunnen spelers cursussen kiezen vanuit een lokaal opgeslagen lijst in Coursebot; dit is de robottool die spelers helpt om hun cursussen te beheren. Met deze update brengt Nintendo Super Mario Maker 2 naar versie 1.1.0.

Super Mario Maker 2 kwam op 28 juni uit voor de Nintendo Switch en had toen nog niet de optie voor gebruikers om uit hun Switch-vriendenlijst iemand te zoeken om online te spelen. Online spelen kon al wel, maar dat was gelimiteerd tot een matchmaking-systeem met willekeurige andere spelers. Volgens Nintendo World Report bracht Nintendo in eerste instantie deze beperking aan om te voorkomen dat spelers met hun vrienden de scoreborden teveel zouden domineren. Tweakers schreef in juli een review van Super Mario Maker 2.