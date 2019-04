Super Mario Maker 2 komt op 28 juni uit voor Nintendo Switch

Nintendo brengt Super Mario Maker 2 op 28 juni uit voor de Switch. Er komt ook een Limited Edition-bundel met een stylus en een jaarabonnement op Nintendo Switch Online. In de game kunnen spelers hun eigen Mario-levels maken.

Volgens Nintendo is de stylus handig bij het maken van levels in de handheldstand. Spelers krijgen het accessoire als ze de game voor de release bestellen, zowel bij fysieke winkels als in de Nintendo eShop. In februari zei Nintendo bij de aankondiging van Super Mario Maker 2 al dat de game in juni uit zou komen, maar een datum was toen niet bekend.

De nieuwe Maker-game in de Super Mario-serie biedt meer mogelijkheden dan het eerste deel. Zo kunnen spelers hellingen maken en kan ook de Cat Mario-power-up uit Super Mario 3D World gebruikt worden. Het eerste deel verscheen voor de Wii U en kwam later ook naar de Nintendo 3DS. Of er van Super Mario Maker 2 ook een 3DS-versie verschijnt, is nog niet bekend.