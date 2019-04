Starlink: Battle for Atlas krijgt volgende week pc-versie en gratis uitbreiding

Ubisoft brengt volgende week dinsdag een pc-versie van Starlink: Battle for Atlas uit. Op diezelfde dag verschijnt de gratis Crimson Moon-uitbreiding op alle platforms. Daarin zitten nieuwe missies en een Outlaw Racing-modus.

De pc-versie ondersteunt Xbox One- en PlayStation 4-controllers en ook de eerder uitgebrachte fysieke opzetstukken kunnen dan gebruikt worden. Verder is er ondersteuning voor 21:9-monitoren en sli-opstellingen van meerdere Nvidia-gpu's. Crossfire wordt niet ondersteund.

Naast de gratis uitbreiding komt Ubisoft met betaalde uitbreidingen. Spelers kunnen vijf nieuwe piloten, drie nieuwe Starships en elf wapens aanschaffen. Het gaat alleen om uitbreidingen in digitale vorm; begin deze maand maakte Ubisoft bekend dat er geen nieuwe fysieke uitbreidingen meer komen wegens tegenvallende verkopen.

Starlink: Battle for Atlas kwam in oktober 2018 uit voor de Nintendo Switch, de PlayStation 4 en de Xbox One. Tweakers publiceerde toen een review van de game. De ruimte-rpg kan volledig digitaal gespeeld worden, maar er zijn ook plastic accessoires te koop die spelers op hun controller dienen te plaatsen. Het gaat om ruimteschepen waarvan afzonderlijke onderdelen zoals de wapens verwisseld kunnen worden.