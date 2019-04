Starlink krijgt geen nieuwe fysieke uitbreidingen wegens tegenvallende verkoop

Ubisoft brengt geen fysieke uitbreidingen meer uit voor action-adventuregame Starlink: Battle for Atlas. Volgens de uitgever is de game minder goed verkocht dan werd verwacht. Het spel krijgt nog wel digitale uitbreidingen.

Ubisoft zegt in een blog 'enorm trots' te zijn op de modulaire Starship-techniek en hoe spelers daar op gereageerd hebben. Omdat de verkoop van de game tegenvalt komen er echter geen nieuwe fysieke uitbreidingen.

Daarmee doelt de uitgever op de plastic accessoires die te koop zijn voor de game Starlink: Battle for Atlas. Spelers kunnen speelgoed kopen dat eruit ziet als een ruimteschip en dat op hun controller plaatsen. Ook uitbreidingen voor dat ruimteschip, zoals piloten en wapens, zijn fysiek te koop.

In februari kondigde Ubisoft de Spring-update voor Starlink: Battle for Atlas aan, die in april verschijnt. Volgens de uitgever is dat de grootste uitbreiding tot nu toe en bevat deze nieuwe ruimteschepen, piloten en wapens. Die nieuwe voorwerpen moeten aangeschaft worden en verschijnen dus niet fysiek, maar alleen digitaal

Er komt ook gratis nieuwe inhoud voor het spel, waaronder missies, uitdagingen en activiteiten. Zo krijgt de game een Outlaw Racing-modus, die door de community is aangedragen. Tweakers publiceerde in oktober vorig jaar een review van de game. Starlink: Battle for Atlas kwam in oktober 2018 uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One.