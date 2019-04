'VK wil topmensen sociaal netwerk aansprakelijk stellen voor schadelijke inhoud'

Kopstukken van sociale netwerken kunnen in het Verenigd Koninkrijk mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schadelijke inhoud die via hun platformen wordt verspreid. Dat staat in uitgelekte plannen van de Britse overheid.

De krant The Guardian kreeg de documenten in handen en verwacht dat het desbetreffende whitepaper maandag openbaar wordt gemaakt, waarna de overheid een nieuwe wetgeving zal opstellen. Die wet houdt volgens de krant in dat sociale netwerken aanzienlijke boetes kunnen krijgen wanneer ze de regels met betrekking tot schadelijke inhoud overtreden, en dat de bazen van de bedrijven persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De Britse plannen zijn het gevolg van de groeiende bezorgdheid over de rol van sociale media bij de verspreiding van beelden van terrorisme, kindermisbruik, zelfdoding en automutilatie. Volgens The Guardian is de discussie in het Verenigd Koninkrijk in een stroomversnelling geraakt na de zelfdoding van de veertienjarige Molly Russell in 2017 en de recente aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. De ouders van Molly Russell denken dat hun dochter overging tot haar tragische daad na het zien van beelden van zelfverminking op sociale media.

The Guardian verwacht dat er een onafhankelijke regulator wordt aangewezen die toezicht houdt op de naleving van de wet. In eerste instantie wordt dat wellicht de Britse telecomwaakhond Ofcom; later zal de overheid mogelijk een nieuw orgaan in het leven roepen. De toezichthouder zal volgens de krant gefinancierd worden via een heffing op mediabedrijven.

De voorgestelde regelgeving is volgens The Guardian zeer breed en zou niet alleen van toepassing zijn op sociale netwerken als Facebook, maar evenzeer op zoekmachines als Google, berichtendiensten en sites die bestanden hosten. In het voorwoord van het document stellen de minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid en de minister van Cultuur, Media en Sport, Jeremy Wright, dat het tijd is om te stoppen met zelfregulering en om duidelijke afspraken te maken, waar door de overheid op wordt toegezien.